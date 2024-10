BNG e PP denuncian que 8 "busitos" non pasaron a ITV

O BNG e o PP alertaton hoxe de que varios "busitos" foron retirados por avarías ou por non superar a ITV. Mentres os nacionalistas falan de 8 retirados hoxe, o popular Pepe Araújo elevou esa cifra a 14 de aquí ó venres, en declaracións a Onda Cero.

Para os nacionalistas é unha mostra "da gran estafa que foi a adquisición destos vehículos" nos que foron investidos 14 millóns de euros.

Para o voceiro do Bloque, Luis Seara, "esta situación non é nova xa que as averías nestos vehículos son constantes e múltiples" e ademáis "tampouco é novo que non podan superar as ITVs por que xa pasou antes por falla de homologación das rodas".