Se nos va la olla

En "Se nos va la olla" disfrutamos do Pincho "Café Bombón" con Casa Cortés

En "Se nos va la olla" disfrutamos do Pincho "Café Bombón" co que Casa Cortés participa no concurso "Sabores de Ourense" e ca directora de marketing de Aceites Abril, Elena Canal celebramos o Premio Paraugas de comunicación responsable coa marca "Colleira propia".