Repasamos asuntos como a decisión do Alcalde de Ourense de non voltar a comparecer en conferencias de prensa ou a imaxe da inauguración do alumeado de Nadal no que o presidente provincial do PP, Luis Menor e o delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, compareceron brindando xunto a Pérez Jácome, pero sen representantes do grupo municipal popular.