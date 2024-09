Más de uno ourense

Visitamos a Cafetería Marinto e coñecemos as conservas Mareterra

No espacio Se nos va la Olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín, coñecemos hoxe o traballo que realizan na conserveira ourensá asentada en Esgos, Mareterra. Falamos co seu xerente, o ex xogador de baloncesto do COB, Carlos Rodríguez.