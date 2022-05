Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 31/05/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" a internista Camino Mouronte reclamou solucións á situación de "sobrecarga asistencial" que padece Medicina Interna do CHUO no que ven de demitir a xefa de servizo. Ademáis lembramos a detención de dous varóns acusados dos delitos de roubo, lesións e presunta agresión sexual na zona viños de Ourense. As novidades no servizo de buses de Ourense completan a páxina informativa.