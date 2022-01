Más de Uno Ourense

Informativo Provincia en Más de Uno Ourense 27/01/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" actualizamos os últimos datos da incidencia do COVID na provincia de Ourense, recollemos a reacción dos concellos ao protocolo do entroido aprobado pola Xunta e damos conta dos acordos da xunta de goberno local entre os que figura un recurso contra a anulación das licencias no subchán da Praza de San Antón.