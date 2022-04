Más de uno ourense

O edil verinense, Manuel Lorenzo abriunos as porta dunha nova edición da Feira do Lázaro

No espazo gastronómico e turístico "Se nos va la Olla" coa colaboración do noso blogueiro, Rubén Amorín conversamos con Xosé Magallahes e Lydia del Olmo de Restaurante Ceibe nominados coma "Cociñeiros Revelación" no certame Madrid Fusión