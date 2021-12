Se nos va la olla

No espazo de gastronomía e turismo "Se nos va la olla" convidamos a Luz Rosendo de Tapería Acio con quen disfrutamos das especialidades en pulpo, mariscos e caldeiradas e tamén coñecimos as propostas de nadal do Concello de Pereiro de Aguiar co seu alcalde Luís Menor.