"Se nos va la olla"

Coñecemos as propostas de Enoturismo de Viña Costeira

Abordamos hoxe no espacio Se nos Va la Olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín, as propostas que sobre enoturismo fai a adega Viña Costeira, no Ribeiro. Falamos delo en Más de Uno Ourense co director de márketing da adega, Oscar Martínez.