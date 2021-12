Se nos va la olla

Visitamos a vila de Allariz coa alcaldesa Cristina Cid para coñecer a programación de nadal 2021

No espazo de gastronomía e turismo "Se nos va la olla" coñecemos as especialidades de Mesón Roán da man do seu xerente Roberto Estévez e visitamos a vila de Allariz coa alcaldesa Cristina Cid para coñecer a programación de nadal 2021.

Óscar Gómez