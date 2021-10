Entrevista con Javier Taibo

A aula de aprendizaxe Newton, en colaboración con Boeing na Tecnópole

A posta en marcha da aula de aprendizaxe permanente Newton, no Parque Tecnolóxico de Galicia, levounos a falar hoxe a falar do director da Tecnópole, Javier Taibo. Esta é unha iniviativa na que colaboran Xunta de Galicia e Boeing. Trátase dun aula para a aprendizaxe das ciencias, a enxeñeiría ou as matemáticas.