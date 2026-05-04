3 novos detidos na Operación "Compay OU" en Valdeorras

11 detidos no marco da operación “Compay OU” da garda civil desenvolvida en O Barco de Valdeorras por un presunto delicto contra a saúde pública.
O operativo foi desenvolvido polo equipo Roca de A Rúa, que detido o pasado sábado a 3 veciños de O Barco por tráfico de drogas e un delicto de atentado contra axentes da autoridade.
Os últimos foron detidos cando circulaban nun vehículo pola estrada nacional 120 en Rubiá con un kilogramo de cocaína e 103 gramos de anfetaminas.
Solo un dos detidos ingresou na cadea e o resto (8) xa foran detidos en abril.