Sucesos

3 novos detidos na Operación "Compay OU" en Valdeorras

Portaban 1kg de cocaína e anfetaminas

Paco Sarria

Ourense |

11 detidos no marco da operación “Compay OU” da garda civil desenvolvida en O Barco de Valdeorras por un presunto delicto contra a saúde pública.

O operativo foi desenvolvido polo equipo Roca de A Rúa, que detido o pasado sábado a 3 veciños de O Barco por tráfico de drogas e un delicto de atentado contra axentes da autoridade.

Os últimos foron detidos cando circulaban nun vehículo pola estrada nacional 120 en Rubiá con un kilogramo de cocaína e 103 gramos de anfetaminas.

Solo un dos detidos ingresou na cadea e o resto (8) xa foran detidos en abril.

