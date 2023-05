Más de Uno Monforte de Lemos 22/05/2023

Repasamos novas da actualidade máis próxima e abrimos coa a última hora sobre o incendio dunha vivenda en Rioseco. Danos máis datos Tomás Losada, sarxento do Parque Comarcal. Arte, música e gastronomía no VII Sacra Festival que se vai celebrar do 2 o 4 de xuño e do que falamos con Carlota Pérez directora do evento. Celebrada con grande éxito a Festa da Cereixa de Belesar repasamos datos de produción da mesma na Ribeira Sacra, con Ramón Porto, un dos productores. E conversamos cos candidatos do concello de O Saviñao, Antía Nieves polo BNG, Celestino Rodríguez polo PSOE e Carlos Armesto polo PP. E o Lemos que vai camiño da salvación despois do triunfo ante o Portomarín. Repasamos este e outros resultados dos partidos da fin de semana.