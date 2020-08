MÁS DE UNO MONFORTE 12/08/2020

Con Manola Porto

Sen Feira da Rosca hoxe en Sober por mor da Covid19. Falamos co alcalde Luis Fernández Guitián. Co xerente do CCU de Monforte, Ángel Folgueira, falamos do auto-cine que preparan para a última fin de semana de agosto no estacionamento do Parque dos Condes. Repasamos con Martin Alemparte, xerente do GDR Ribeira Sacra Caurel, como se resolveu a última concesión de axudas do programa Leader que xestionan. Entre outros asuntos, entrevistamos tamén ao presidente do CRDORS, José Manuel Rodríguez.