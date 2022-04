Mas de Uno Lugo 04/04/2022

La concejal de Muller e Igualdade de Lugo, Silvia Alonso, nos presentó la "Guía práctica do emprego no fogar" para visibilizar los derechos de estos trabajadores. Hablamos de la Semana Santa con el presidente de la Junta de Cofradías en Lugo, Ramón Basanta. Recogimos la última hora de la política municipal con el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide. Visitamos el CEIP As Mercedes en donde los alumnos de Automoción diseñan un avión pionero. Conocimos desde Ribadeo el borrador del proyecto Eo Alimenta, que tiene como objetivo conseguir el autoabastecimiento con productos del territorio y resolvimos dudas sobre que despidos están prohibidos en las nuevas medidas del Gobierno con Movalsa Asesores.