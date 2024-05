El PP asegura que el ayuntamiento de Viveiro está llegando a la banca rota

La falta de presupuestos lastra los servicios y el día a día en Viveiro. Los últimos damnificados han sido la Banda de Música, que tras cien años de historia cesa su actividad por falta de fondos municipales. En la misma situación están otras muchas asociaciones y entidades sociales, culturales o deportivas del municipio. El PSOE que gobierna en minoría con el BNG, no ha sido capaz de aprobar los presupuestos de 2024. Los de 2023 ya habían sido prorrogados. La portavoz del PP, María Gueimonde, asegura que el Ayuntamiento está llegando a la banca rota. Por no haber no hay ni Policía Local, ya que todos los agentes excepto uno están de baja. Gueimonde insta a la alcaldesa, María LOureiro, a que dimita sino tiene capacidad de gestión y responsabiliza también a los independientes "Por Viveiro" que apoyaron la investidura.