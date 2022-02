Entrevista ao delegado do Goberno en Galicia

José Miñones: «Que a Xunta nos diga a onde van e cal e o grao de execución dos fondos europeos que recibe»

O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, solicita da Xunta o mesmo que esta lle reclama ao Executivo central, transparencia na xestión dos fondos que recibe. Pide que con respecto a este tema se «deixe a liña partidista». En canto aos incidentes que se dan nas noites de lecer, en varios puntos de Galicia, considera que son «feitos esporádicos» e que merecen ser estudiados, xa que considera que en parte están vencellados á pandemia. Declaracións do delegado do Goberno na Brújula de Galicia de Onda Cero.