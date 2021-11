Gente Viajera de Galicia

Yoya Blanco: "A Feira Etiqueta Negra volverá celebrarse este mes de decembro en Pontevedra"

Visitamos a cidade de Pontevedra para gozar das propostas de outono coa súa concelleira de Turismo, Yoya Blanco. A través da web visit-pontevedra.com podemos organizar a nosa visita e anotar novas citas en axenda: do 10 ao 12 de decembro non podemos perdernos a Feira Etiqueta Negra que volve celebrarse no Recinto Feiral.