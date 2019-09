Comezamos o programa repasamos a actualidade máis turística e facendo unha viaxe express ata o Arde Lucus de Lugo. No tempo da entrevista convidamos a Patricia Santos para coñecer o seu proxecto "North West of Spain" desde Vilagarcía de Arousa para o mundo. Volvemos conceder protagonismo ao rural coa fotoxornalista Alba Sotelo que nos leva ata o Concello de Melón. Rematamos o programa co cociñeiro Pepe Solla para organizar as nosas axendas e non perdernos unha nova edición do festival Portamérica en Caldas de Reis.