Fernández Vara: " Le dije al presidente Feijóo que no me gustan los frentismos, no me gusta que me utilicen"

Foro de presidentes autonómicos

El anuncio de la cumbre de 8 presidentes autonómicos realizada ayer por Alberto Núñez Feijóo en el Debate de política xeral ha generado la reacción de algunos presidentes. Guillermo Fernández Vara decía hoy en la radio pública extremeña que ha pedido explicaciones a Feijóo sobre el contenido de la reunión . El presidente gallego mantiene que es un foro para avanzar en la reforma de la financiación autonómica.

Twett Fernández Vara

"Le dije al presidente Feijóo que no me gustan los frentismos. Deberá aclarar si la reunión de presidentes en Galicia es para atacar a otras CCAA y al gobierno . No me gusta que me utilicen y más división no es buena para los que creemos en el diálogo pero no en los frentes."

Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias estaba ayer con Juan Ramón Lucas en La Brújula y reafirmaba su intención de acudir a Santiago incidiendo en la necesidad de reformar el actual sistema de financiación autonómica.