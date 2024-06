Riazor será sede del Mundial 2030 tras conseguir el aval de la Federación Española y del CSD

Solo falta el ok de FIFA para que Riazor sea confirmada a todos los efectos como una de las once sedes españolas del Mundial 2030. Y se entiende que FIFA no pondrá problemas a la candidatura coruñesa. El principal problema estaba en el filtro que tenía que hacer la Federación Española, con la supervisión del Consejo Superior de Deportes. Y se entiende que si Federación y CSD han dado el visto bueno, con las correspondientes y escrupulosas exigencias de FIFA, no será ahora la FIFA la que tumbe la propuesta inicial.

Tanto el Consejo Superior de Deportes como la Federación Española tuvieron clara en la hoja de ruta que Galicia tendría una sede, independientemente de la cercanía con Portugal. Y concretamente, con Oporto. Y ahí, la candidatura de Riazor obtuvo mejor valoración por parte de la Federación Española.

Es más, según ha podido saber Onda Cero, desde el CSD se ve bien que estén las dos sedes gallegas, mientras que candidatas como el Molinón, La Condomina, Cornellá, Málaga y Mestalla, han quedado ya o quedarán fuera. El caso de Valencia es el más significativo, porque pese a los intentos de CSD y RFEF por meterla, la falta de implicación del Valencia CF complica su inclusión.