Messi, a los jugadores del Deportivo: "Atacá, boludo, atacá"

Messi deja el Barcelona. Y, por lo tanto, supongo, la Liga. O mucho cambia el cuento o ya no volveremos a ver un partido del Deportivo contra Messi. Nos quedará el recuerdo de haberlo visto en Riazor durante muchos años. La última vez, con un sabor de boca paradójico. Fue el 29 de abril de 2018. El Barcelona ganó por 2-4, con tres goles de Messi, en Riazor. El Barcelona conquistaba el título de Liga y el Deportivo consumaba el descenso a la segunda División. Sonrisas y lágrimas.

Aquella tarde de 2018 tuvo un final triste para el Deportivismo. A diferencia de lo qué pasó tres años antes en el Camp Nou, un 23 de mayo de 2015. El Barcelona ya había conquistado el título de Liga y recibía al Deportivo, con pasillo al campeón incluído, en la fiesta de despedida de Xavi. Pero el Deportivo necesitaba, al menos, sumar un punto, para evitar la vuelta a la segunda División. La tarea se presentaba complicada, teniendo en cuenta cómo llegaban unos y otros.

Aún así, en el Barça no querían hacer pupa. Insisto, era el día de la fiesta de despedida de Xavi. Pero el partido se puso pronto de cara para el equipo culé. Messi anotó el 1-0 en el minuto 5 y el Deportivo no salía de su campo. Nervios a flor de piel y esperando algún milagro. Fue una primera parte en la que los jugadores que entrenaba Víctor Sánchez del Amo no conseguían dar tres pases seguidos. Y ni creaban peligro en la portería que defendió aquel día Masip. Solo Cavaleiro remató muy desviado un centro de Lucas Pérez.

Es más, en el palco a Tino Fernández le sobraba la corbata. Y en el césped, lo típico de estos partidos de final de temporada en los que uno de los dos equipos se juega la vida y el otro no se juega ... nada. Entonces los jugadores del Dépor se acercaban a los rivales culés para decirles que se relajaran.... El mensaje también se lo transmitieron a Messi, pero el argentino repetía la misma frase: "Atacá, boludo, atacá".

Con telepatía, o sin ella, en el palco, Bertomeu le transmitió un mensaje similar a Tino Fernández. El mandatario culé le dijo Tino que bajara en el descanso al vestuario y que transmitiera a sus jugadores que tirasen a portería, porque de lo contrario no había manera de sumar, al menos, un punto, en aquel partido que dominaba el Barcelona y en el que si no había más goles era por las paradas de Fabricio. Me dicen que Tino bajó.

El caso es que aunque Messi anotó el 2-0 al cuarto de hora de la segunda parte, el Deportivo se estiró y empezó a crear ocasiones. Ocho minutos más tarde del segundo gol de Messi, Lucas Pérez anotó un golazo que dio vida a la esperanza de la permanencia. El Deportivo se fue arriba y llegó otra oportunidad de Mendujanin, con una falta que se fue al larguero. Y el éxtasis llegaba en el minuto 75, con otra falta que dejó el balón botando para que Salomao anotara el 2-2 vital para la permanencia del Deportivo.

Final del partido. 2-2 en el Camp Nou y el que descendía era el Eibar, aunque después se salvó por el descenso administrativo del Elche. Meses más tarde, Tino Fernández desvelaba en una charla en Compostela que él ya manejaba aquella información, sobre el posible descenso administrativo del Elche, pero mejor conseguir la permanencia en el campo que en los despachos, por si acaso la propuesta de Tebas con el Elche no íba adelante.

Aquellos boludos que lucían la camiseta de la banderra gallega atacaron lo justo y necesario para conseguir el empate que dio una permanencia agónica, tras una temporada muy, muy complicada. Y felices tod@s: los deportivistas y también Messi, que acababa de ganar un nuevo título de Liga, sumando la friolera de 43 goles y ... despedía felizmente a Xavi Hernández.

Pero en seis años los tiempos han cambiado tantas cosas que ahora el Deportivo tendrá que afrontar una nueva temporada para volver al fútbol profesional. Y se seguirá preparando con un nuevo amistoso el próximo domingo, presentándose ante su afición en A Coruña en el Teresa Herrera. Su rival será la Ponferradina. Antes, Teresa Herrera femenino, entre el Deportivo Abanca y el Valadares Gaia portugués.

Es más, en aquel 2015 el Deportivo vendía jugadores. Hoy, para hacer frente al desfase de ingresos y gastos en la Primera Federación, vende también activos inmobiliarios. Y es que según ha podido saber Onda Cero, Villasuso busca comprador para la sede del club en la Pza. de Pontevedra. E incluso, también se busca una solución a la concesión del Playa Club, con un traspaso, para ingresar dinero en caja. Y no descarto, además, que también se ponga en venta el local de la DeporClínica.