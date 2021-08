Barritos argumenta las razones de su salida del Dépor y no tiene noticias de un homenaje en Riazor

DEPORTES MÁS DE UNO ONDA CERO CORUÑA, de lunes a viernes de 13:50 a 14:00 horas.

Día de ruedas de prensa y reuniones en torno al Deportivo. Por la mañana, en el Hotel Attica 21 se despedía del deportivismo Juan Ángel Barros Botana, Barritos, tras más de 30 años y 1702 partidos como delegado del Deportivo. El hecho de despedirse fuera de alguna de las dependencias del club, fuese Riazor o Abegondo, ya da muestras de que su salida del club no fue amistosa. Eso sí, Barros no quiso enviar ninguna critica con nombre y apellidos a los actuales rectores del Deportivo.

Se acordó de las personas que lo acompañaron durante este tiempo y dio sus razones sobre la salida del Deportivo. Llegó a comentar que ni siquiera fue posible llegar a un pacto para poder seguir, aunque ya está en edad de jubilación, vinculado al club a jornada completa cobrando 12.000 euros al año. Es más, calificó cómo "erróneas" informaciones sobre su actual salario en el Deportivo. Y preguntado sobre un homenaje de despedida en Riazor ante la afición dijo no saber nada desde el club, aunque por la afición "puede disponer de mi siempre. Si me dicen que tengo que estar mañana a las 8 de la tarde en María Pita para sacar unas fotos y estoy a las 7 y media".

Eso sí, apuntó Barritos que tiene pendiente aún visitar a los Riazor Blues en su grada para vivir con ellos algún partido del Deportivo.

También hubo rueda de prensa de Borja Jiménez. Se le preguntó por cuestiones de mercado y ERE, pero Borja se limitó a dejar en manos de sus jefes futuras medidas de salidas y entradas, aunque claramente dejó claro que si Keko no continúa será necesario fichar un recambio, porque la pérdida de calidad en la banda derecha es enorme.

El caso es que en el club no quieren contar con Keko en las condiciones que están firmadas. Y si Keko no accede a renegociar el contrato, incluso podría entrar en la lista de afectados por el ERE. Su nombre en el ERE lo apunta hoy LA Voz de Galicia, porque hoy está prevista una reunión en el club entre rectores y representantes de los trabajadores para hablar de condiciones y nombres de afectad@s. En cuanto a los jugadores, siguen estando en la palestra Uche, Borges y Cartabia, tras fustrarse su salida a Dubai. Por mis informaciones, estarán en representación de personal deportivo y no deportivo Álex Bergantiños, Granero, Suso, Belén Muñoz y Gelines.

