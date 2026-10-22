Las instituciones condenan los disturbios "antifascistas", aunque el BNG lo hace con matices

La alcaldesa, Inés Rey, condena sin paliativos cualquier violencia y mantiene que al fascismo no se le combate con vandalismo. Incide en que la concentración convocada por Galiza Nova en María Pita comenzó sin ninguna incidencia y señala que los incidentes posteriores “dan alas a la ultraderecha”.

También condena estos actos el delegado del Gobierno. Ante las críticas de colectivos policiales, Pedro Blanco mantiene que la Delegación tuvo conocimiento tanto del acto de Vox como de la protesta convocada por colectivos nacionalistas, avisaron a las fuerzas de Seguridad y a otras entidades y ninguno emitió un informe que desaconsejase permitir los dos actos a la vez en el mismo espacio.

Destaca que no hubo enfrentamientos entre estos dos colectivos y atribuye lo sucedido a “pequeños grupúsculos organizados” que se mezclaron entre los manifestantes, tanto por la mañana como por la tarde, “con el único objetivo de generar violencia”.

El delegado confirma que hay tres personas detenidas. Dos ya han quedado en libertad con cargos y la tercera pasa hoy a disposición judicial. Además, Blanco asegura que trabajan para identificar y detener a las personas que forman parte de los grupos violentos.

La portavoz del grupo municipal del BNG, Avia Veira, codena los incidentes “con matices”. Asegura que la inmensa mayoría de los que acudieron a los actos de protesta lo hicieron pacíficamente y coincide con el análisis de la alcaldesa en que con los disturbios se amplifica el mensaje de Vox. Eso sí, Veira condena la actuación policial y marca distancia con los episodios violentos en las movilizaciones.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamenta que el BNG no condene estos sucesos con mayor contundencia. Y mientras, Galiza Nova convoca movilizaciones “en contra de la represión policial”. Serán este domingo a mediodía en A Coruña y las otras seis ciudades gallegas.