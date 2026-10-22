Disturbios la pasada noche en el centro de A Coruña

La protesta terminó con enfrentamientos directos con la Policía Nacional cuando un grupo de encapuchados comenzó a lanzar bengalas y petardos a los agentes. Entonces, los antidisturbios cargaron y los enfrentamientos se repartieron por buena parte de la zona centro. Hay 3 detenidos y 15 heridos, 12 de ellos policías según el delegado del Gobierno.

Ese grupo de personas, el más pequeño, quemó una treintena de contenedores por la zona del Obelisco, las calles Compostela, Sinfónica de Galicia y Juan Flórez, derribando además vallas de obra y mobiliario urbano. El resto de manifestantes, casi todos pacíficos, ya se habían marchado de la zona.

La concentración de la mañana estaba convocada por Galiza Nova, a la que se sumaron Xuventudes Socialistas, colectivos estudiantiles y también los Riazor Blues y CNT.

Estuvieron contenidos por una treintena de agentes antidisturbios en la zona más próxima a San Xurxo, mientras que unas trescientas personas asistían al discurso de Vox más cerca de Porta Real.

El Ayuntamiento de A Coruña y también el PP condenan los altercados de las últimas horas. El sindicato policial Jupol pide la dimisión del delegado del Gobierno, al que acusan de poner en grave riesgo a los agentes por autorizar la protesta de la mañana. Desde la Delegación matizan que no se autorizan las manifestaciones y concentraciones, sino que se toma conocimiento de ellas cuando se comunican porque afecta a un derecho fundamental recogido en la Constitución.