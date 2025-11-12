Inés Rey: "No me creo la descentralización de Medicina y no entiendo la postura acaparadora, egoísta y arcaica de Santiago y la Xunta"

Sobre el grado de Medicina hablaba esta mañana el rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa, Miguel Ángel Escotet, tras presentar nuevas titulaciones en el ámbito de las ciencias de la salud, como Enfermería, que contará con 80 plazas en el título que impratirá el próximo curso. También proyecta esta universidad, propiedad de ABANCA, las titulaciones de Fisioterapia Médica y Biomedicina para el curso 27-28.

En cuanto a la titulación específica de Medicina, manifestó Miguel Ángel Escotet que no entra en sus planes, de momento.

Volviendo a la entrevista de Inés Rey, otro de los asuntos de la entrevista fue el relativo a la movilidad. A la alcaldesa coruñesa tampoco le convence el principio de acuerdo con Culleredo y bendecido por las asociaciones coruñesas de taxistas, para el reparto de taxis de Culleredo y a Coruña a la hora de dar servicio en Alvedro. Considera Inés que cinco taxis de A Coruña siguen siendo pocos para ese servicio. Aunque considera la Alcaldesa, abordando también la problemática que hay con los VTC, que hay que analizar la situación del taxi. Para Inés Rey toca adaptarse a la convivencia con los VTC, han venido para quedarse en un momento en el que el Taxi da un servicio que la alcaldesa ha calificado como deficiente.

Aún así, en cuanto a las VTC y en vísperas de un acto de protesta que mañana a primera hora van a llevar a cabo muchos taxistas, colapsando los accesos a A Coruña, con un acto de protesta a partir de las 8 con salida desde el aparcamiento de ALCAMPO, apunta Inés Rey que están pendientes de una respuesta de la XUNTA sobre la situación actual de las VTC en Galicia para que los Concellos regulen después una ordenanza que dé seguridad jurídica a este sector.