La finalización de las obras de la sede de la RAG se retrasa hasta 2026

Retraso en las obras de rehabilitación estructural de la sede de la Real Academia Galega, que comenzaron en agosto de 2023 y en las que el Gobierno central invierte 2,58 millones de euros. Su finalización estaba prevista para finales de este año pero no se espera que puedan finalizar antes de marzo de 2026.

El edificio custodia más de 60.000 libros y ese peso es uno de los motivos de esta reforma estructural, la segunda importante a la que se somete este palacete del siglo XVIII situado en la calle Tabernas de la Ciudad Vieja. Así lo ha comentado la académica María López Sández, en nombre de la executiva de la RAG, ya que el presidnete partiicpa hoy en Madrid en el acto del Día Europeo de las Lenguas..

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha visitado este viernes las obras, acompañado del delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la alcaldesa, Inés Rey, y miembros de la Academia. España, nacido en Valencia, destaca "la riqueza" que tiene España al poder contar con varias lenguas oficiales.