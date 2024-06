Este jueves tendrá lugar una manifestación en As Pontes para demandar garantías de empleo en el desmantelamiento de la central

Una manifestación convocada por CIG, UGT y Comisiones Obreras recorrerá este jueves As Pontes a partir de las ocho de la tarde. Demandan garantías de empleo para los trabajadores de las empresas auxiliares que participaron ya en las tareas de pre desmantelamiento de la central térmica. Los sindicatos denuncian que no hay un compromiso de que estas personas continúen trabajando en las tareas de desmontaje ni en qué condiciones lo harían. Desde CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas, denuncia la indefinición de la empresa que quedó patente en la reunión del martes en la Xunta. Asegura que Endesa incumple sus compromisos y que no saben a quién adjudicarán las tareas de desmontaje.

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, afirma que la Xunta ya emitió los informes necesarios que permiten comenzar con el desmantelamiento y que solo resta que Endesa atienda el requerimiento efectuado por el Ayuntamiento para obtener el permiso y así continuar el camino hacia fin de la que fue la central térmica más contaminante de Europa.