Sin actividades y sin cobrar sueldos

Educadores y usuarios del Lecer protestan con una cacerolada en María Pita

Algo más de cien personas, entre educadores y usuarios del programa Lecer, protestaron con una cacerolada a las puertas del Concello de A Coruña, coincidiendo además con el Pleno Municipal. Beatriz Álvarez, educadora y portavoz era contundente a la hora de valorar la falta de soluciones reales a día de hoy con el programa en el que participan unos 3500 usuarios está paralizado y trabajadores sin cobrar. Antes de entrar en el Concello, el Concejal de Cultura, Gonzalo Castro, se dirigió a los manifestantes, apuntando que el Concello está con los trámites para cancelar la actual concesión a Serviplus y que el Lecer pase a ser asumido por otra, algo que después corroboraba en su turno de palabra en el Pleno. También se refirió a esta situación la concejala del Bloque Nacionalista Galego, MErcedes Queixas, culpando al gobierno municipal del problema con el programa Lecer.