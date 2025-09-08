Homenaje a los socios de más de 50 años esta tarde

El Club del Mar de San Amaro cumple 90 años y fija para el 21 de septiembre la Travesía a Nado

Un 8 de septiembre de 1935 era fundado el Club del Mar de San Amaro. Y hoy cumple la cifra redonda de los 90 años. Además, ya hay nueva fecha para celebrar la Travesía a Nado: Será el domingo, 21 de septiembre.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Club del Mar de San Amaro

Felicitamos el 90 aniversario del Club del Mar de San Amaro, tal día como hoy, precisamente, era fundado, llamando a su presidente, Jorge Seco.

Los actos del aniversario ya empezaron el pasado sábado con una exposición fotográfica.

Además, Jorge, nos apunta que ya hay fecha para poder celebrar la Travesía que quedó aplazada el pasado domingo, 31 de agosto, por culpa de la alerta naranja en el mar. Será el domingo, 21 de septiembre.

Eso, sí a ver si las condiciones metereológicas lo permiten, porque ayer domingo la playa estuvo cerrada por la presencia de medusas.

