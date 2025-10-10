Domingo 12 de octubre, a partir de las 12

El ANPA del Valle Inclán convoca una andaina reivindicativa desde Santa Cristina hasta Perillo

La asociación de padres y madres del colegio Valle Inclán de Perillo-Oleiros saldrá a la calle el domingo para demandar a la Xunta de Galicia profesores suficientes, además de mejorar la atención para los niños con necesidades especiales.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Raquel SAavedra, presidenta del ANPA Valle Inclán, en Perillo-Oleiros

El ANPA del Valle Inclán convoca a las familias y a otras comunidades educativas a una protesta que saldrá desde Santa Cristina el domingo a las doce.

Partirán del monumento aos avós, en el parque José Martí, hasta el propio colegio, en Perillo.

La presidenta del ANPA, Raquel Saavedra, nos contó en Más de Uno Coruña los problemas que vienen teniendo y las reclamaciones realizadas, sin éxito, ante Inspección de la Consellería de Educación.

Invitan a sumarse a las familias de otros centros con problemas semejantes. Hace días se concentraban los del Concepción Arenal y Novo Mesoiro en A Coruña.

