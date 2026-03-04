Vox avanza que no apoyará a Guardiola hasta que no tenga "garantías de cumplimiento" del cambio en Extremadura

El presidente portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha avanzado que su partido no apoyará la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura hasta que no tenga "certezas y garantías de cumplimiento" del "cambio" que quieren para la región extremeña.

"Si hay un acuerdo será un sí, si no hay acuerdo pues va a ser un no, y ahora mismo, como usted sabe, señora Guardiola, no hay ningún acuerdo", ha señalado Fernández Calle, quien ha aseverado que "por lo tanto, Vox no apoyará a la candidata del Partido Popular" en la investidura de este miércoles.

En ese sentido, Fernández Calle ha advertido que si Guardiola quiere el apoyo de Vox "para hacer exactamente lo mismo que en los últimos tres años", su respuesta es "un no rotundo", tras lo que ha reiterado que su partido necesita "certezas" y "garantías" de que se va "a llevar a cabo lo que no se ha llevado a cabo en Extremadura".

"Vox no apoyará hoy, si no hay acuerdo, y no lo hay, a María Guardiola para que sea presidenta de la Junta de Extremadura", ha reiterado el portavoz de Vox, quien ha apuntado que siguen "dispuestos a llegar a ese acuerdo, solo por Extremadura y por los extremeños", ha reafirmado.

Según ha señalado, "lo primero son las políticas, las iniciativas y los proyectos, eso es lo primero", tras lo que ha apuntado Fernández Calle que "solo después de eso, si hay acuerdo, cuando tengamos claras cada medida, cada punto, cada cambio que se va a hacer en Extremadura, cómo se va a hacer, con qué dotación presupuestaria", entonces "será el momento de hablar de quién hace cada una de esas cosas".

En su intervención en el debate de investidura de María Guardiola, Fernández Calle ha recordado que hace tres años, Vox hizo presidenta a la candidata del PP para acabar con "40 años de mafia, de socialismo y de ruina", con la que firmó una serie de acuerdos que "no se cumplieron", por lo que ha advertido que en esta ocasión, "si hubiese acuerdo, todo va a ser distinto", ya que Vox va "a exigir las garantías de cumplimiento que entonces no tuvimos", ha dicho.

"Una vez sí, señora Guardiola, pero ya le digo yo que dos no va a pasar", ha advertido el portavoz de Vox, quien ha abogado por "mantener al partido cleptómano lejos de la Junta de Extremadura", ha señalado en alusión al PSOE, "pero eso no quiere decir que vamos a hacer presidente al primero que pase", ha advertido.

EXIGENCIAS DE VOX PARA APOYAR A GUARDIOLA

Durante su intervención, el presidente-portavoz de Vox ha desgranado una serie de 23 exigencias a las que ha vinculado su apoyo a Guardiola como presidenta de la Junta, entre las que ha citado la eliminación total de la ecotasa en defensa de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz "hasta 2050".

Fernández Calle ha echado en falta en el discurso de investidura de Guardiola la alusión al proyecto de regadío de Tierra de Barros, del que ha pedido un "compromiso de financiación plurianual específica" por parte de la la Junta y "el inicio de las obras de manera inmediata durante este 2026".

También ha pedido a Guardiola su "oposición frontal a todo lo que perjudique al sector primario", al que debe proteger "política, económica y jurídicamente, de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde", así como una "oposición frontal" al acuerdo de Mercosur, la puesta en marcha de un Plan regional de regadíos y una simplificación de la normativa de la Red Natura.

En materia sanitaria, Vox pide una dotación presupuestaria adicional de 500 millones anuales para la Consejería de Salud, así como un plan cuatrienal de contratación de 1.200 enfermeras, "aparte, por supuesto, de la tasa de reposición", y la "progresiva homologación e inclusión de psicólogos, enfermeros y fisioterapeutas del Sepad en el SES".

En materia de vivienda, Vox pide la liberación de suelo no protegido y agilización de transformación urbanística, así como la construcción de 3.500 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura, y la puesta en marcha de una deducción autonómica para jóvenes por adquisición de vivienda, ha señalado Fernández Calle.

"PRIORIDAD NACIONAL PARA LOS ESPAÑOLES"

Vox también reclama que se dé "prioridad nacional para los españoles en ayudas sociales, en vivienda, programas de empleo y formación", de tal forma que "todas las normas y medidas se analizarán para incorporar la prioridad nacional allí donde se pueda implementar".

"Los españoles primero", ha aseverado el portavoz de Vox: "No vamos a permitir que los extranjeros vayan por delante de los nuestros en nuestra propia tierra", tras lo que ha trasladado a Guardiola que "Extremadura no necesita más inmigrantes, lo que necesita es que nuestros jóvenes se queden aquí y no se vayan", ha dicho.

"Nosotros no necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños, que es diferente", ha reafirmado Fernández Calle, quien ha reclamado también al PP su "oposición por todos los medios legales, jurídicos y políticos, a cualquier reparto de inmigrantes ilegales, sean mayores o menores en Extremadura".

En ese sentido, ha abogado por realizar pruebas de edad a todos los menores migrantes en Extremadura y la auditoría y eliminación de todos los gastos vinculados a la inmigración ilegal, para que "los euros de los extremeños para las necesidades de los extremeños", ha defendido.

Además, también piden la declaración de la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural, así como "la mayor rebaja fiscal que se haya acometido en Extremadura, no únicamente medio puntito aquí, medio puntito allí", ha señalado Fernández Calle, quien ha pedido "para empezar", la reducción del impuesto de actos jurídicos documentados y bonificación del 100 por ciento del impuesto de transmisiones patrimoniales para vivienda habitual y de segunda mano.

También ha pedido ayudas a la natalidad y a la familia, y la derogación y reforma "de todas las leyes de adoctrinamiento ideológico y contrarias a la libertad", así como la eliminación de todas las subvenciones que excedan del mínimo legal vigente "para sindicatos, patronales y entidades privadas sin utilidad pública demostrada".

Además, Vox ha reclamado la "eliminación total y absoluta de subvenciones a ONG que promuevan la inmigración ilegal y que sean de ideología ecologista radical", así como la eliminación de las subvenciones a la cooperación internacional "como paso previo" a la eliminación de la Agencia Extremeña para la Cooperación.

Finalmente, Vox ha reclamado la reducción del número de diputados de la Asamblea de Extremadura.

SEÑALA QUE "QUEDA MUCHO POR CONCRETAR"

Son medidas que María Guardiola y Abel Bautista "tienen encima de la mesa desde el 10 de enero", y sobre las que según ha señalado Fernández Calle, "queda mucho por concretar", por lo que ha pedido a la candidata del PP "menos palabras bonitas y más garantías".

A juicio del portavoz de Vox, es necesario ir "medida a medida, partida a partida, punto por punto, paso por paso, presupuesto por presupuesto, uno por uno", ante lo que ha rechazado las "retransmisiones en directo" de la negociación.

Fernández Calle ha considerado que si a día de hoy "no se ha llegado a un acuerdo es porque fundamentalmente alguno en Génova todavía no quiere", tras lo que se ha dirigido a María Guardiola ha asegurarle que "tiene adversarios en la Asamblea, a sus enemigos los tiene en casa, en Extremadura y en Génova, en los dos sitios, y eso también lo sabe usted", ha aseverado.

"Si usted quiere, vamos a seguir hablando, como hemos empezado a hacerlo, por cierto, sin ruido ya desde hace unos días", ha señalado Fernández Calle, quien ha instado a María Guardiola a "decir es si está dispuesta a gobernar de otra manera y si ese compromiso de palabra es también un compromiso de obra, que son dos cosas diferentes".