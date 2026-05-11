UPA-UCE Extremadura pide una reunión urgente al consejero de Agricultura por la "falta de vacunas" contra la lengua azul

UPA-UCE Extremadura ha pedido este lunes una reunión urgente al nuevo consejero de Agricultura de la Junta, Juan José García, para clarificar la situación ante la "falta de vacunas" contra la lengua azul y conocer qué tipo de actuaciones se llevarán a cabo por parte de su consejería.

La organización agraria ha lamentado la "incertidumbre" que ha generado en el sector ganadero la falta de vacunas para luchar contra la lengua azul, una enfermedad que está presente en la región con cuatro serotipos distintos, algunos de los cuales tienen una mortalidad "muy alta", sobre todo en el sector del ovino.

"Tenemos constancia de que varias oficinas veterinarias no tenían vacunas para el ganado y por eso queremos saber qué piensa hacer la Junta ante esta situación", ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

Además, la organización ha reclamado a la Junta que mantenga la "máxima interlocución y transparencia posible" con las organizaciones agrarias de la región y ha lamentado que nadie había informado oficialmente de lo que estaba ocurriendo. "La información que tenemos nos ha llegado a través de los medios de comunicación", ha asegurado.

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Por último, UPA-UCE ha reconocido que el nuevo consejero de Agricultura de la Junta lleva poco tiempo en el cargo, pero ha señalado que sí será responsabilidad suya "cómo se gestione esta problemática a partir de ahora".