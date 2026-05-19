Tres detenidos por facilitar trámites irregulares de empadronamiento a personas extranjeras

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarrollado de manera conjunta una operación centrada en la detección de presuntos empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en las localidades cacereñas de Plasencia y Malpartida de Plasencia. La investigación, iniciada el pasado mes de febrero, ha permitido esclarecer una supuesta trama dedicada a facilitar trámites irregulares de empadronamiento mediante la utilización de documentación presuntamente falsificada, entre la que se encontraban escrituras de viviendas y facturas de suministro eléctrico manipuladas.

Las pesquisas se iniciaron tras detectarse determinadas irregularidades en documentación aportada para formalizar empadronamientos de personas extranjeras en distintos domicilios de ambas localidades. A partir de ese momento, los agentes especializados de ambos cuerpos iniciaron diversas gestiones de comprobación y análisis documental que permitieron identificar indicios compatibles con la posible manipulación de documentos públicos.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que algunos de los documentos presentados para acreditar la residencia efectiva en viviendas carecían de autenticidad o presentaban alteraciones relevantes, circunstancia que habría sido utilizada presuntamente para intentar obtener el alta en los respectivos padrones municipales. Además, según ha podido averiguar, los ahora detenidos cobraban 150 euros por cada empadronamiento realizado, todo ello con la finalidad de facilitar a los beneficiarios la regularización de su situación administrativa en España

Como resultado de las actuaciones policiales, una mujer de 30 años ha sido detenida, al igual que dos varones de 28 y 29 años, respectivamente, por su supuesta implicación en delitos de falsedad documental relacionados con documentos públicos y oficiales y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Los investigadores continúan analizando diversa documentación intervenida durante el operativo, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los hechos investigados. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).

La operación ha sido desarrollada de forma coordinada entre efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, dentro del marco de colaboración habitual existente entre ambos cuerpos para la prevención y persecución de delitos relacionados con el fraude documental y la inmigración irregular, habiendo contando con la colaboración de la Policía Local de Plasencia (Cáceres).