Tres consistorios, la Fundación Atresmedia y la periodista Maite Carrasco, Premios Otaex a la Accesibilidad Universal

Los ayuntamientos de Aldeacentenera, Zafra y Valverde de Leganés, la Fundación Atresmedia y la periodista Maite Carrasco se encuentran entre los Premios Otaex 2026 a la Accesibilidad Universal, que se entregarán en Mérida en diciembre.

Cabe destacar que el jurado de estos galardones ha estado formado por la secretaria general de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana de la Junta, Lidia López Paniagua; por la directora de la Otaex, Asunción Muñoz Fernández, y por el presidente de Apamex, Jesús Gumiel Barragán.

En cuanto a la Categoría Urbanismo y Medio Ambiente se ha reconocido al Ayuntamiento de Aldeacentenera por la reforma urbanística de la Calle Libertad y al de Zafra por las actuaciones realizadas para mejorar las condiciones de accesibilidad universal del Recinto Ferial.

Asimismo, en Edificación se ha premiado a Francisco Javier Robustillo por el Centro de Salud de Fuente de Cantos, un edificio que nace con el objetivo de ser "plenamente inclusivo, comprensible y utilizable por todas las personas, independientemente de su edad o capacidades".

En Transporte se ha reconocido el trabajo de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura por la auditoría de accesibilidad de diez paradas de autobús y el proyecto de adecuación de cuatro de ellas en municipios rurales de la región, así como al Ayuntamiento de Valverde de Leganés por su estrategia municipal de accesibilidad y movilidad urbana.

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

En el ámbito de las Tecnologías de la Comunicación e Información, recibirá el Premio Otaex la Asociación de Personas con Movilidad Reducida, que ha presentado la participación de Badajoz en Spot4Dis, un innovador proyecto tecnológico para mejorar la accesibilidad urbana, mientras que en Formación, Divulgación y Publicidad se ha premiado a la periodista Maite Carrasco.

Por su parte, en Productos y Servicios se ha reconocido a la empresa LHC por la implantación en Extremadura de baños para personas con ostomías, además de a los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres y Badajoz.

Finalmente, La Fundación Atresmedia recibirá un galardón Otaex por su trayectoria en favor de la accesibilidad universal en su triple dimensión física, comunicativa y cultural.