Siete presas de la cuenca del Guadiana están aliviando agua tras las intensas lluvias

Siete presas de la cuenca hidrográfica del Guadiana se encuentran en estos momentos aliviando agua tras las intensas lluvias provocadas por las borrascas de los últimos días. En concreto, se encuentran aliviando el Azud de Lavadero, en el río Ruecas; la Presa de Gargáligas, en el río Gargáligas; la Presa de Cubilar; la Presa de Los Molinos, en el río Matachel; la Presa de Proserpina, en el arroyo de las Pardillas; la Presa de Villar del Rey, en el río Zapatón; y las presa de Los Canchales y Horno Tejero, ambas en la rivera de Lácara.

Así lo destaca la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en una nota de prensa, en la que señala que los embalses tienen la capacidad de "laminar los grandes volúmenes de agua en situaciones de avenidas como la producida los últimos días, reduciendo así el riesgo de inundaciones y daños aguas abajo".

En ese sentido, avanza que los caudales desembalsados irán variando en las próximas horas en función de la información hidrológica disponible, previsiones meteorológicas y aportes a los embalses.

"NOTABLE INCREMENTO" DEL CAUDAL

Según señala la CHG, la sucesión de borrascas registrada en las últimas semanas ha tenido un efecto hidrológico "muy relevante" en la cuenca del Guadiana, en la que ha provocado un "notable incremento" de caudal en ríos y arroyos, así como importantes aportaciones a los embalses.

Así, entre las aportaciones más significativas destacan los más de 128 hectómetros cúbicos (hm3) recibidos en el embalse de La Serena; los 54,2 hm3 en Cijara; los 40,3 hm3 en Orellana, y los 22 hm3 en el embalse de Villar del Rey, una cantidad esta última que, según señala la confederación, equivale a casi el doble del consumo anual de la ciudad de Badajoz.

En lo que va de año hidrológico, las aportaciones totales a los embalses gestionados por la CHG ascienden a 500 hm3, de los cuales 376 hm3 se han registrado durante el mes de enero, concentrándose 325 hm3 únicamente en la última semana, lo que da muestra de la intensidad del episodio, señala.