Sanidad contempla tomar medidas administrativas por los casos de coronavirus en Arroyo de San Serván y lo descarta en Badajoz ciudad, por ahora

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, sobre la situación de las localidades de Arroyo de San Serván, Badajoz y Almendralejo, puntualiza , primero, que tras el cribado que se está realizando en Arroyo, se deberán tomar medidas administrativas, aunque en las otras dos ciudades lo descarta, por ahora. También ha adelantado que, a mediados de esta semana, recibirán la segunda dosis el personal esencial menor de 60 años mediante una llamada previa de su zona de salud. Ya está hecho el modelo para firmar el consentimiento informado para esas cerca de 32.000 personas que deben vacunarse. En todo caso, el consejero admite que si todos deciden vacunarse con la fórmula AstraZéneca en vez de Pfizer, no habrá suficiente y tendrán que ir esperando a que lleguen. Además, se completará la vacunación de 50 a 59 años y da por seguro que en el mes de junio se vacunará al grupo de edad comprendida entre los 30 y 39 años. Por otro lado, Vergeles sigue llamando a respetar las medidas socio sanitarias y asegura que el problema no es que haya más gente en la calle, sino que no se respeten las normas. De hecho cita a dos ingresos en UCI en el hospital Universitario de Badajoz de personas que son bastante jóvenes y que debería llevar a una reflexión. En cuanto a los temporeros de las campaña agrícolas, propondrá en el consejo Interterritorial del miércoles que se proteja, simultáneamente, a determinados sectores, pero respetando el sistema de llamamientos por edades.