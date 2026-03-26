Sánchez nombra al extremeño Carlos Cuerpo vicepresidente primero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, el extremeño Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero.

En una breve declaración institucional desde Moncloa, Sánchez ha anunciado las últimas remodelaciones en su Ejecutivo, obligadas por la salida de su 'número dos', que concurrirá como candidata del PSOE en las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.

Sánchez ha ascendido a Cuerpo a vicepresidente primero y le ha definido como "uno de los economistas y servidores públicos más brillantes" del país y ha ensalzado su trayectoria profesional como economista del Estado.

"Es un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, la Airef y también la Secretaría General del Tesoro", ha trasladado. A su juicio está haciendo un trabajo "excepcional" en Economía y ha dicho estar "convencido" de que "será un fantástico vicepresidente primero de Economía".

"INTEGRIDAD Y SOLVENCIA TÉCNICA"

Además, ha designado a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda, y ha destacado que es una persona "inteligente y comprometida" que, dice, "dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero" al frente del Ministerio.

Asimismo, ha destacado que es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública y tiene una "dilatada trayectoria al servicio del Estado" en varios ministerios y también como conseller de Política Territorial y de Hacienda en la Generalitat Valenciana.

Sánchez espera que Cuerpo y España ayudarán a mantener al país "en la senda de transformación y responsabilidad fiscal y prosperidad" por la que dice, va transitando desde hace ocho años. "Por tanto, experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia, este es el perfil de este Gobierno", ha terminado.