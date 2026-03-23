El PSOE exige a Guardiola "ya" otro pleno de investidura o repetición electoral y que acceda al control en la Asamblea

El PSOE en Extremadura exige a la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que acuda "ya" a un nuevo pleno de investidura o, en su caso, que convoque una repetición electoral, para que la región salga del "bloqueo" actual.

"No hay ninguna justificación posible para tener Extremadura bloqueada. No fuimos a las elecciones con los polvorones y me parece a mí que nos vamos a comer las torrijas también sin tener gobierno en Extremadura", ha espetado en rueda de prensa este lunes en Mérida la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

Mientras, y para poder ejercer el "control" ante el Gobierno autonómico en funciones, ha adelantado que la formación registrará en la Asamblea una solicitud de celebración de un pleno en el que anuncia preguntas a consejeros, a la propia Guardiola, y otras iniciativas parlamentarias.

En este sentido, Álvarez ha recordado que ya se han cumplido tres meses desde la celebración de las elecciones autonómicas convocadas "por capricho" de Guardiola y que, en realidad, tal y como la formación ya advirtió, "no han servido absolutamente para nada".

"Extremadura es rehén del capricho de Feijóo y Abascal que la utilizan de manera partidista como tablero de juego para pelear entre ellos para ver quién es el líder hegemónico de la derecha en el país", ha espetado la portavoz socialista, quien lamenta además el "máster acelerado de incoherencia" que a su juicio está practicando Guardiola desde la convocatoria electoral en la región.

"Llevamos unos meses viviendo en Extremadura todo un máster acelerado de incoherencia política" de Guardiola "abrazando un feminismo inexistente de Vox, desaparecida, sin dar ningún tipo de justificación a los extremeños", ha remarcado Piedad Álvarez, quien ha preguntado "dónde está Guardiola" y "por qué está escondida tras semanas y meses", y le ha exigido que o bien acuda a un nuevo pleno de investidura "ya" o convoque de nuevo elecciones.

DEMOCRACIA "SECUESTRADA"

Durante su comparecencia, Piedad Álvarez ha criticado, además, al Gobierno regional en funciones por haber "secuestrado la democracia" en la Asamblea al no haber accedido, junto a Vox, a convocar un pleno extraordinario de control a su labor solicitado por Unidas por Extremadura, y ha adelantado que el PSOE hará ahora la propio.

"No hay antecedentes en 40 años de democracia en Extremadura de que tengamos una comunidad sin gobierno, sin dar la cara, sin explicaciones y sin poder conocer cuál va a ser el futuro próximo de Extremadura en los próximos meses", ha dicho Álvarez, quien ha remarcado que la región necesita "un gobierno que gobierne".

En este punto, ha destacado que mientras que en Extremadura hay un gobierno que "no gobierna", a nivel nacional el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado ser "responsable" con un decreto para intentar "poner freno" con un "escudo social" a las consecuencias en la ciudadanía de la guerra "injusta" en Irán.

"Los políticos no se pueden poner de perfil en situaciones complicadas", ha remarcado Álvarez, quien por ello ha pedido a los diputados extremeños del PP que apoyen el citado "escudo social" cuando se vote en el Congreso de los Diputados.

De otro lado, preguntada sobre la petición de algunos sectores de supresión total del IVA para paliar las consecuencias de dicha guerra, la portavoz socialista ha defendido la importancia de las medidas que está implementando el Gobierno central, y ha echado en falta que el Ejecutivo extremeño en funciones adopte alguna.

"Nos sentimos orgullosos de tener un Gobierno central que ante una guerra injusta enseguida haya articulado medidas. Ojalá en Extremadura se adoptara alguna medida", ha espetado.

PRIMARIAS SOCIALISTAS

Por otra parte, sobre la elección de nuevo líder en el PSOE extremeño, Piedad Álvarez ha recordado que este martes, día 24, termina a las 12,00 horas el plazo de registro de avales por parte de los precandidatos, y ha añadido que posteriormente el partido informará de la situación.

"El PSOE de Extremadura transmitirá qué es lo que ha ocurrido" y no como ocurre con Guardiola y Vox que "llevan más de tres meses sin rendir cuentas, da la cara, convocar ruedas de prensa y responder a los medios de comunicación", ha espetado.