El precio de los turismos de ocasión sube un 2,5% en abril en Extremadura, hasta los 12.850 euros

El precio del turismo usado ha subido un 2,5 por ciento en abril en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en los 12.850 euros.

Con respecto al mes anterior, el precio de los coches ha subido un 1 por ciento en abril en Extremadura sobre marzo, según los datos publicados este lunes por Ancove.

En el conjunto del país, el precio de los turismos de ocasión ha escalado un 3,8 por ciento interanual en abril en España, marcando una media de 13.542 euros, mientras que en términos mensuales cae un 0,5 pro ciento desde marzo, según las cifras compartidas este lunes por Ancove.

La mayoría de los coches, debido a su antigüedad, mantiene precios bajos. Así, el 22,2% de los turismos vendidos en el mes se pagó por debajo de los 3.000 euros y el 47% tuvo un coste inferior a los 10.000 euros. Tan solo el 6,5% superó los 36.000 euros. No obstante, aumentan las ventas de los coches más caros y la caídas se concentran en los de menos de 21.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio en marzo fue de 10.903 euros, lo que supone un incremento del 5,9% interanual, y un descenso del 0,2% mensual comparado con los precios de febrero. De los 173.869.841 turismos transferidos este mes, 108.961 superaron los 8 años, el 62,7% del total.

"El incremento de los precios del turismo de segunda mano, por encima de la inflación, se explica en un cambio en la demanda, con una búsqueda de coches cada vez más nuevos y con motorizaciones más eficientes, con caídas en las ventas de los motores de combustión", ha explicado el presidente de Anvoce, Eric Iglesias.