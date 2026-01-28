TEMPORAL

El Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura desescala a situación operativa 0

El paso de la borrasca 'Kristin' ha afectado a la circulación de diez carreteras de la red secundaria o caminos de la provincia de Cáceres que están cortados por anegación de agua o por nevadas

La Junta de Extremadura ha procedido a las 18,00 horas de este miércoles, 28 de enero, a la desescalada a situación operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (Platercaex).

En objetivo de esta situación operativa es continuar el seguimiento de las incidencias derivadas de las inclemencias meteorológicas y coordinar a los servicios de emergencias que ya están actuando, según avanza el 112 de Extremadura.

Cabe recordar que la Junta de Extremadura la situación operativa 1 del Platercaex se activó a las 9,00 horas de este miércoles en toda la región, debido a la situación derivada de la alerta naranja y roja por fuentes vientos en Extremadura.

