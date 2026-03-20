Organizaciones agrarias vierten arroz frente a Delegación del Gobierno en protesta por "situación crítica" sector

Las organizaciones agrarias La Unión de Extremadura, UPA-UCE Extremadura, Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja, así como las entidades de la Plataforma del sector arrocero extremeño, Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito han hecho frente común en una protesta celebrada este viernes frente a la Delegación del Gobierno de Extremadura, en Badajoz, ante la situación "al límite" y "crítica" que atraviesa el sector arrocero extremeño.

Una protesta en la que no se han visto banderas de las distintas organizaciones, pero sí de Extremadura, y que ha estado acompañada de una pancarta en la que se podía leer 'Paella española con arroz de Camboya' y de un lanzamiento de arroz ante las puertas de la Delegación.

En declaraciones a los medios, el secretario general de la Unión de Extremadura y coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha explicado que esta es la primera protesta que van a hacer, y que la siguiente quieren que sea ante el Ministerio de Agricultura porque "es imprescindible" ante "lo que está pasando con muchos cultivos, pero especialmente con el arroz", que "tenía un precio que no nos hacía ricos, pero nos íbamos manteniendo".

Sin embargo, tras las importaciones que se están haciendo del Sureste asiático, "agravadas ahora" con el acuerdo con Mercosur, "el precio del arroz se ha hundido", lo que ha provocado que tengan "el 60 por ciento de arroz sin vender" y "los industriales perfectamente pueden no comprar ningún arroz, porque están abastecidos", ha sostenido, junto con que no se cumplen las cláusulas de salvaguardia y ven cómo ni la Junta de Extremadura, ni el Ministerio de Agricultura, ni la Unión Europea "hacen absolutamente nada".

"Nos han abandonado a nuestra suerte, y lo que pedimos es algo muy sencillo, reciprocidad. O sea, queremos que se trate al arroz español, al arroz extremeño en este caso, exactamente igual que el resto de arroces", de manera que se importe con la misma norma de calidad, en cuyo caso sí podrán competir en cuanto a precios, pero "en estas condiciones no", ha señalado Luis Cortés, quien ha reclamado además un etiquetado "claro" sobre el origen de este producto.

"AL LÍMITE DE LA DESAPARICIÓN"

Por su parte, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos, ha alertado de que el sector del arroz atraviesa una situación en la que está "al límite ya de la desaparición" y en la que más de un 60 por ciento de la producción de 2025 está en los almacenes, mientras están empezando ya con una nueva campaña y no saben qué van a hacer, ante lo que ha agregado asimismo que "encima" tienen la "obligación" de sembrar este producto "con esta situación tan crítica".

Por eso, se han concentrado para decirle al Gobierno y a todas las administraciones que tienen que ayudarles y "tienen que ver cómo es posible que estén entrando masivamente producciones de terceros países, sin ningún tipo de control", cuando "nuestro arroz está sin vender" y no porque no quieran, sumado al hecho de que está unos 100 euros por debajo de los costes de producción, lo que supone "la ruina del sector arrocero".

"Si no continuamos con este sector, si no continúa el arroz en Extremadura, estamos abocados a que muchos pueblos se abandonen. Esta es la situación, esta es la realidad y esta es la verdad. No hay otra, no hay otra. O solucionamos o nos solucionan", reclama, para señalar que entre 1.300 y 1.500 agricultores están dedicados exclusivamente a este producto en Extremadura, donde "normalmente" las áreas más arroceras están en zonas ZEPA y les prohíben los cambios de cultivos.

RENTABILIDAD "NULA"

Mientras, el portavoz de la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura, Jesús Manuel Calderón, ha insistido en que el sector se encuentra en unas circunstancias "críticas" debido a la "entrada masiva" de arroz de terceros países, como Myanmar y Camboya.

"Estábamos ya en una situación muy crítica con esos dos tratados y ahora se nos entra Mercosur, le añadimos el Estrecho de Ormuz y nuestra rentabilidad va a ser nula, con lo cual dudamos mucho de que podamos tirar para adelante con este cultivo", lamenta.

Asimismo, ha recordado que en la región pueblos "enteros" viven del arroz y por ejemplo amplias zonas de Las Vegas Altas dedicadas en exclusiva en este cultivo de manera directa o indirecta, por lo que muchas familias se ven en un peligro "importante" porque no saben si van a poder seguir "adelante" con este cultivo.

El presidente de Asaja Cáceres, Ángel García Blanco, ha hecho hincapié en que si a la subida del gasóleo y de los fertilizantes se suma que, por ejemplo, algunas cadenas de supermercados están comprando en Myanmar y en Indonesia todo el arroz que vende en España a precios por debajo de los 2 euros, "el arroz va a desaparecer como cultivo en España" y también los arroceros.

"Una petición muy sencilla, que los políticos vengan a la tierra, que los políticos vayan a los campos de arroz y que echen los cálculos de lo que cuesta producir con las normas que tenemos aquí, no con los productos que nos están mandando el terceros países, la mayor parte de ellos están totalmente contaminados", ha aseverado, para incidir en que "están jugando con la salud de miles y millones de europeos".

Finalmente, el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha considerado que, con esta protesta, se pone de manifiesto la unidad del sector y que están organizaciones agrarias y asociaciones en una "unidad de acción", que "es la que tiene que continuar para sacar adelante las producciones". Y es que, como apunta, la situación actual del arroz es "crítica".

"Con la situación que hay de sobrecostes, de hidrocarburos, de fertilizantes y el precio que tiene el arroz, seguro que lo más idóneo sería no sembrar y pararnos el sector agrario", ha considerado Metidieri, quien ha deseado que "los señores políticos, de una vez por todas, pongan el acento donde tienen que ponerlo", ha recalcado.

Entre los asistentes y además de agricultores o productores también han estado presentes el diputado nacional del PP Antonio Cavacasillas, o los diputados regionales de Vox María Jesús Salvatierra, Javier Bravo, Eva García Alegre, Juanjo García y Marta Garrido.

MEDIDAS DEL GOBIERNO POR LA GUERRA DE IRÁN

Por otro lado y sobre las medidas que el Gobierno está ultimando para paliar el impacto económico de la guerra en Irán y especialmente las centradas en los agricultores, Luis Cortés ha recalcado que las consideran "muy insuficientes" y que, ante la guerra, es un sector que sufre consecuencias secundarias.

"No puede ser que algunos señores se dediquen a hacer negocio con la guerra, y tanto empresas suministradoras de combustible como de fertilizantes están haciendo negocio, como la Administración".

Óscar Llanos ha confiado en que se contemplen ayudas directas a los agricultores, porque están viendo cómo "simplemente" salir a arar les cuesta entre 150 y 200 euros más diariamente sólo en gasóleo; mientras Ángel García Blanco ha recalcado que "de momento" no se ha tomado ninguna medida porque, al parece, los ministros de Sumar no han querido entrar en el Consejo si no apoyan la moratoria sobre alquileres y ocupación, "que se pongan de acuerdo dentro del Gobierno que las medidas son necesarias" como la reducción del IVA del gasóleo para transportistas y agricultores.

Finalmente, Juan Metidieri ha apuntado que todos están viendo cómo lo primero que se hace es "anunciarlo mucho mediáticamente" y que les gustaría conocer "más el contenido". "Vamos a ver qué sale, pero mucho nos tememos que van a ser muy insuficientes para la situación que se está creando en el campo".