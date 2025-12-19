PP, Vox y Unidas por Extremadura cerrarán la campaña del 21D en Badajoz, el PSOE lo hará en Villanueva de la Serena

En la Agenda electoral para este viernes 19 de diciembre, último día de la campaña: La candidata a la reelección, María Guardiola presenta hoy su actividad más intensa en toda la campaña, y estará en Talayuela, Peraleda de la Mata, Almaraz, Trujillo, Cáceres, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Almendralejo, Villafranca y Badajoz, en donde cerrará campaña con una zambombá flamenca a la 8 de la noche, en el polideportivo municipal Las Palmeras.

El socialista, Miguel Ángel Gallardo, estará en Villanueva de la Serena, en donde esta tarde a partir de las seis tendrá cierre de campaña junto al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el Palacio de congresos.

Santiago Abascal y el candidato de Vox, Óscar Fernández estarán hoy en Valencia de Alcántara y cerrarán campaña en el Palacio de congresos de Badajoz a las seis y media de la tarde.

Por último, Unidas por Extremadura estará hoy en Almendralejo y cerrarán campaña a las 8 en el círculo pacense de Badajoz con una cena navideña.