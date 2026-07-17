Vox reafirma que Almaraz "no se toca" y que "la pelota está en el tejado" del Gobierno de España tras el informe del CSN

El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura ha reafirmado tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la Central Nuclear de Almaraz "no se toca" y ha advertido de que "presionando" para que no se cierre.

De esta forma se ha pronunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Inés Checa, en declaraciones a los medios tras conocerse este jueves el informe del Consejo de Seguridad Nuclear con el que "ha dado el visto bueno" para que la planta siga operando hasta 2030.

Por tanto, "ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de España, que tiene que decidir si hacer caso a los expertos o, por lo contrario, va a seguir aferrado a su fanatismo ecológico", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que en Vox lo tienen "muy claro" y llevan diciendo desde hace muchos años, que Almaraz no se toca", ha remarcado, junto con que desde la formación apuestan "siempre" por un modelo de energía "sostenible, barata, eficiente y, sobre todo, limpia, que, además, sea económicamente accesible para nuestras familias y nuestras empresas en España".

Por tanto, ha resaltado que en Vox seguirán apoyando la soberanía energética de España y, "por supuesto", también a la central nuclear de Almaraz, que ha definido como "el motor industrial de Extremadura", al tiempo que ha concluido que seguirán "siempre presionando para que Almaraz no se cierre".