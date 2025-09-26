PP y Vox piden al Gobierno Central más ayudas para los afectados de los incendios

La Asamblea de Extremadura ha aprobado, con los votos del PP y Vox, una propuesta de pronunciamiento en la que se insta al Gobierno de España a realizar acciones para ayudar a los afectados en la recuperación tras los incendios ocurridos durante el verano y para fortalecer la prevención, los aprovechamientos y la coordinación en la gestión forestal y la lucha contra incendios.

Mientras, el Pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado una propuesta de impulso presentada por el Grupo Socialista que reclamaba la puesta en marcha, de manera "inmediata", de ayudas urgentes para el sector turístico afectado por los incendios del verano de 2025 en Extremadura.

La iniciativa, que ha sido rechazada con la suma de los votos del Grupo Popular y Vox, si bien ha recibido el apoyo de Unidas por Extremadura, planteaba también la creación de un fondo extraordinario de compensación turística para empresas y trabajadores afectados por los incendios de este verano.