PP y Vox niegan un principio de acuerdo pero alejan el fantasma de un nuevo adelanto electoral

Jornada ayer frenética en las negociaciones abiertas para la conformación de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Ya en la noche del martes y mañana del miércoles, tanto el consejero de presidencia, Abel Bautista, como el líder regional de Vox, Óscar Fernández, tuvieron que salir al paso en Redes Sociales para negar las informaciones aparecidas acerca del contenido de esas negociaciones y un posible reparto de competencias y consejerías entre ambas formaciones.

Ayer a las 4 de la tarde, convocaban tanto Bautista como Fernández a los Medios de Comunicación en la Asamblea de Extremadura, en dos puntos distintos, y esto desató una rumorología que llegó a dar por hecho un principio de acuerdo. Algo, que de nuevo tuvieron que negar los dos. “No hay principio de cuerdo para conformar gobierno en Extremadura”

Así PP y Vox desmentían nuevamente esos rumores, aunque eso sí, despejaban en cierto modo el fantasma de unas nuevas elecciones al demostrar buena sintonía de trabajo tras la última reunión que tuvo lugar en el día de ayer y en el que se abordó y avanzó en asuntos como la fiscalidad, gestión forestal, vivienda o Almaraz. En cualquier caso, descartan un acuerdo antes de Semana Santa. Las reuniones continuarán en las próximas semanas, y avanzan de forma positiva como apuntó el secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista.

Por su lado, desde Vox, Óscar Fernández coincidía en esa buena sintonía y en la predisposición para llegar a un acuerdo cuanto antes. Incidía también en que siguen trabajando medida a medida, eludiendo hablar de un reparto de cargos.

Y todo ese “ruido” que se generó durante este miércoles, era también valorado por la oposición extremeña. De este modo la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, exigía al PP y Vox que "digan la verdad" y ha considerado que solo se han reunido para "hablar de sillones y nunca de Extremadura". Álvarez tildó el encuentro entre los Populares y los de Abascal como "un auténtico paripé".

Por último, La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, definió como "tomadura de pelo" las negociaciones entre Partido Popular y Vox en la región y ha señalado que está "claro" que llegarán a un acuerdo pero que están "dilatándolo" porque hasta ahora les ha interesado más las elecciones en Aragón y en Castilla y León.

Recordar por último que el plazo máximo para la conformación de gobierno y que María Guardiola sea investida presidenta es el 4 de mayo.