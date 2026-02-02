PP y Vox intercambian reproches a 10 días de que haya que proponer candidato a la Junta

PP y Vox se intercambiaban este sábado reproches en redes sociales a diez días de que se cumpla el primero de los plazos para que el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, proponga candidatos a la presidencia de la Junta, aunque todo apunta a que la única sería la de María Guardiola. Y a una semana escasa, será el próximo domingo 8 de febrero, de las elecciones aragonesas.

El portavoz parlamentario de Vox, Oscar Fernández Calle, escribía en la red social X que si el día 10 de febrero no hay propuesto un candidato a la presidencia de la Junta será "la constatación del enésimo fracaso del PP y de Guardiola, de la manipulación vergonzosa por parte de la presidencia de la Asamblea y del secuestro de Extremadura por los intereses del PP". Asegura.

Este mensaje era respondido por el portavoz parlamentario del PP, José Ángel Sánchez Juliá, con un "tranquilo Oscar, habrá candidata, habrá responsabilidad y habrá altura de miras por parte del PP".

"Lo que hay que preguntarse - ha añadido el portavoz popular- es si Vox y PSOE votarán lo mismo para seguir bloqueando Extremadura. Si es así, fracasará Vox al impedir la gobernabilidad de nuestra región"

A su vez, Oscar Fernández subrayaba que "los que están intranquilos son los extremeños, que no tienen ni gobierno ni presupuestos, que han tenido que pagar 7 millones de euros, a escote, para celebrar unas elecciones para que el PP arrasara y resulta que perdió 10.000 votos".

"Te veo nervioso y no es el momento de ello, más del 43 por ciento de los extremeños dieron una victoria incontestable a Guardiola para seguir gobernando y para que dejéis de bloquear Extremadura con vuestra pinza con el PSOE", replicaba de nuevo Sánchez Juliá, que ha concluido con "ese es el mensaje, veremos si lo habéis cogido".

El pasado jueves PP y Vox volvieron a la mesa de trabajo para seguir negociando el futuro Gobierno extremeño. Los equipos negociadores de ambos partidos, encabezados por los candidatos de las dos formaciones a la Junta, María Guardiola y Óscar Fernández, respectivamente y así mantuvieron su tercera reunión presencial.