PP y Vox aprueban los Presupuestos extremeños para 2026, los primeros de la nueva legislatura

Extremadura ya tiene presupuestos para este 2026. Ayer tras una maratoniana jornada de 12 horas, la Asamblea regional daba luz verde a este proyecto de ley, merced a la mayoría absoluta que suman los dos Grupos parlamentarios que sustentan al gobierno de coalición, PP y Vox.

Estaba programada una segunda jornada para este pleno hoy jueves, pero finalmente se aceleró el trámite y ya ayer se pudieron debatir las 622 enmiendas parciales al texto, que aún llegaban vivas, y que los grupos de la oposición, PSOE y Unidas por Extremadura defendieron y vieron como fueron rechazadas en su totalidad por la bancada del PP y Vox. Aprobadas así unas cuentas, primeras de esta legislatura, que ascienden a los 8.854 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,3 por ciento más que el ejercicio anterior, o lo que es lo mismo 755,6 millones de euros más.