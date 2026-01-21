La vivienda urbana en Cáceres es un 114% más cara que la rural, de las mayores brechas del país

La vivienda urbana en Cáceres es un 114 por ciento más cara que aquella que se localiza en las zonas rurales, una de las mayores brechas en el precio de todas las provincias españolas y por encima de la existente de media en el conjunto de España, donde alcanza el 99%, según un informe de idealista con datos de finales de 2025.

En concreto, mientras en Cáceres el precio de la vivienda en zonas urbanas alcanzó los 1.264 euros por metro cuadrado a cierre de 2025, en los entornos rurales se sitúa en los 590 euros/m2, lo que supone una brecha de 674 euros y que, porcentualmente, se sitúa en el 114%.

Esta diferencia es, sin embargo, menor en Badajoz, al rebajarse hasta el 57 por ciento, ya que la vivienda en zonas urbanas alcanzó los 1.165 euros por metro cuadrado y en los entornos rurales se sitúa en los 741 euros.