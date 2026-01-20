El alcalde de Cáceres Rafael Mateos da por zanjados los proyectos de mina de litio y el complejo budista en la ciudad

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha dado por zanjados los polémicos proyectos de la mina de litio y del macro complejo budista, y ha asegurado que "ya no generan inquietud en la ciudad" y que el equipo de Gobierno popular trabaja en iniciativas "serias, viables y tangibles" para la capital cacereña.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Cáceres, ha explicado que ambos proyectos son privados y que, cuando el actual equipo de Gobierno asumió la alcaldía en 2023, ya se los encontraron sobre la mesa, "marcando el inicio de la legislatura por la controversia social que han generado".

"Quizás eran dos de las cuestiones más activas en el debate social en aquel momento, pero a día de hoy, por un motivo u otro, ya no están en la agenda ni del Ayuntamiento ni en el día a día de los cacereños", ha señalado el regidor.

Sobre el macro complejo budista que promueve la Fundación Lumbini Garden, ha afirmado que el proyecto ha quedado en "vía muerta".

Mateos ha recordado que desde el principio el consistorio ha condicionado su apoyo a que no supusiera "ningún coste para los ciudadanos" ni implicara la aportación de una finca municipal de más de cien hectáreas, inicialmente comprometida por los promotores, en referencia al Arropez, que se cedió en la pasada legislatura del socialista Luis Salaya.

Además, el proyecto no ha cumplido los requisitos medioambientales necesarios.

"Se ha ofrecido la posibilidad de adquirir fincas privadas y tramitarlo en sintonía con el Ayuntamiento, pero los promotores han considerado que no era rentable, por lo que no se ha previsto que se retome en los próximos años", ha explicado.

En cuanto a la mina de litio (que promueve la minera australiana Infinity Metals), Mateos ha defendido que la decisión de tramitarla ha sido "un acierto para garantizar transparencia" con la empresa y con la ciudadanía.

"Los informes técnicos han puesto de manifiesto que el proyecto no ha cumplido los requisitos ambientales, por lo que no se ha podido desarrollar como se pretendía", ha señalado.

El alcalde ha subrayado que la tramitación ha permitido a la sociedad "conocer en detalle el estado real del proyecto y garantizar que ninguna iniciativa privada se ha ejecutado sin cumplir la normativa".

Mateos ha concluido su intervención destacando que ambos proyectos han marcado el inicio de la legislatura, pero que ahora el Ayuntamiento ha centrado sus esfuerzos en “nuevos proyectos, serios y tangibles, que es lo que la sociedad cacereña espera" y a lo que -dice- se han comprometido.